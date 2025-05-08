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путін звинуватив Болгарію у війні в Україні

08 травня 2025, 13:54
путін звинуватив Болгарію у війні в Україні
Фото: google.com
МЗС країни вже відреагувало.

Уряд Болгарії відреагувала на заяви глави кремля Володимира путіна щодо бази США на території країни. 

У Софії зазначили, що спроба москви перекласти відповідальність за війну в Україні на Болгарію неприйнятна, повідомляє Euractiv.

"Спроби російської федерації перекласти відповідальність за розв'язання незаконної і неспровокованої війни в Україні на інші країни, зокрема на Болгарію, абсолютно неприйнятні і являють собою грубу маніпуляцію фактами", - написано у заяві МЗС Болгарії.

В заяві нагадали, що вступ країни до НАТО є суверенним рішенням, заснованим на волі болгарських громадян і законних демократичних процесах.

"Це рішення продиктоване прагненням Болгарії до міцної безпеки, стабільності та миру в регіональному контексті. Зміцнення стримувального потенціалу держав-членів спрямоване на захист союзної території, не становить загрози для будь-якої іншої країни і повністю відповідає міжнародному праву", - додали в МЗС.

У відомтсві нагадали, що Болгарія залишається твердо прихильною до своїх союзницьких зобов'язань у рамках НАТО та принципів Європейського союзу.

Як нагадали журналісти,основна база, яка використовується для підготовки військових Болгарії та США, - Ново Село. Згідно з угодою з Вашингтоном, там можуть перебувати не більше ніж 2500 цивільних осіб і американських військовослужбовців у формі. За всі ці роки до цього числа навіть не наблизилися.

Нещодавно також у Болгарії заговорили про диверсію через несправність нового F-16.

 

війна в УкраїніБолгарія

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