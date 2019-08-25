ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп заявив, що президента Росії Володимира Путіна "напевно запросять" на наступну зустріч "Великої сімки" (G7) як гостя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путіна напевно запросять на наступний саміт G7, - Трамп
Трамп може запросити свого російського колегу Володимира Путіна як гостя саміту G7
Фото: apnews.com
Американський лідер заявив журналістам, що він може запросити свого російського колегу Володимира Путіна як гостя саміту G7 наступного року, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).
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