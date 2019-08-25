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Путіна напевно запросять на наступний саміт G7, - Трамп

Трамп може запросити свого російського колегу Володимира Путіна як гостя саміту G7
Президент США Дональд Трамп заявив, що президента Росії Володимира Путіна "напевно запросять" на наступну зустріч "Великої сімки" (G7) як гостя.
Путіна напевно запросять на наступний саміт G7, - Трамп Фото: apnews.com

Американський лідер заявив журналістам, що він може запросити свого російського колегу Володимира Путіна як гостя саміту G7 наступного року, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).

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