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путіна ніхто не зупинить телефонними дзвінками – Туск

17 листопада 2024, 17:22
путіна ніхто не зупинить телефонними дзвінками – Туск
Фото: Shutterstock
Телефонна дипломатія не замінить реальної підтримки України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що остання атака москви проти України довела недієвість телефонної дипломатії.

Про це Туск написа в соцмережі X (Twitter).

"Ніхто не зупинить путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього Заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього", - йдеться в пості. 

Туск додав, що телефонна дипломатія не замінить реальної підтримки України з боку всього Заходу.

Сьогодні вночі армія рф запустила по Україні 120 ракет і 90 дронів росія під час атаки.

 

Дональд Тусквійна в Україні

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