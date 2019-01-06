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Путін вперше за 15 років не отримав запрошення на річницю операціїї "Оверлорд"

Російського лідера Володимира Путіна вперше, починаючи з 2004 року, не запросили на відзначення ювілейної річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 1944 року
Масштабні урочисті та пам'ятні заходи з нагоди 75-річчя початку Нормандської операції або операції союзників «Overlord» у Другій світовій війні пройдуть 5 червня на півдні Англії та 6 червня на узбережжі французької Нормандії.
Путін вперше за 15 років не отримав запрошення на річницю операціїї "Оверлорд" Фото: ria.ru

Як інформує уряд Великої Британії, окрім британської сторони у заходах вищого рівня візьмуть участь представники інших держав-учасників Нормандської операції: США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Греції, Словаччини, Чехії. Німеччина також запрошена, йдеться в "Укрінформ".

Президента Росії Путіна вперше, починаючи з 2004 року (коли відзначалося 60-річчя D-Day), цього року на подію запрошено не було. Слід відзначити, що Путін брав участь у заходах з нагоди 70-ї річниці D-Day у 2014-му – вже після окупації Криму та початку агресії проти України.

В основних подіях відзначення Нормандської операції, які пройдуть в англійському портовому місті Портсмут та на узбережжі французької Нормандії, візьмуть участь прем'єр-міністрка Великої Британії Тереза Мей, президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, який 3-5 червня здійснить державний візит до Сполученого Королівства.

Офіційний Лондон повідомив, що цього року подія стане однією із найбільших британських військових демонстрацій, до якої буде залучено 26 автентичних літаків Королівських ВПС часів Другої світової війни та щонайменше 11 кораблів.

Окрім цього, особливу увагу організатори приділять і вшануванню ветеранів, які брали участь у подіях 1944-го.

Нормандська операція «Overlord» із висадки військ союзників на півночі Франції є найбільшою військово-морською десантною операцію в історії. Розпочалася 6 червня 1944 року та тривала до 1 липня.

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01 06 2019 15:55
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