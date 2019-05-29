Путіна і Лукашенка нагородили орденами Першого президента Казахстану

Зокрема, орден отримав президент Росії Володимир Путін.

За словами Назарбаєва, російський президент зробив особливий внесок у "поглиблення і розширення співпраці" двох країн, йдеться в "Укрінформ".

"Ми втрьох – ви, я і Лукашенко – п’ять років тому тут підписали і створили цей союз (Євразійський економічний союз, ЄАЕС - ред.)", – заявив Назарбаєв під час вручення медалі Путіну.

Назарбаєв також вручив орден свого імені президенту Білорусі Олександру Лукашенку і президенту Киргизстану Сооронбаю Жеенбекову.

Указ про нагородження президентів державними нагородами Казахстану підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Нагороди були видані на честь п’ятиріччя підписання Договору про Євразійський економічний союз.

У Нур-Султані (колишня Астана) 29 травня відбудеться саміт ЄАЕС. Раніше російська газета «Комерсант» писала, що Назарбаєва можуть призначити почесним головою союзу.

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