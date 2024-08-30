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путіна запевнили, що у Монголії його не заарештують – Bloomberg

30 серпня 2024, 15:07
путіна запевнили, що у Монголії його не заарештують – Bloomberg
Фото: ria.ru
путін вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.
Президент росії владімір путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Кремлівський лідер вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до кремля.
 
Монголія, яка підписала Римський статут, що регулює суд, зобов’язана виконати ордер і заарештувати путіна, якщо він з’явиться на її території.
 
У нас немає такої проблеми”, ‒ заявив речник кремля Дмитро Пєсков.
 
Офіційні особи президента Монголії, офісу прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ не відповіли на прохання про коментарі. 
 
Немає ризику арешту путіна”, ‒ сказав Сергій Марков, близький до Кремля політичний консультант.
 
Він додав, що перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані.
 

 

Владімір ПутінМонголіявійна в Україніросія окупанти

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