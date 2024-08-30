путіна запевнили, що у Монголії його не заарештують – Bloomberg

путін вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.

Президент росії владімір путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Кремлівський лідер вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до кремля.

Монголія, яка підписала Римський статут, що регулює суд, зобов’язана виконати ордер і заарештувати путіна, якщо він з’явиться на її території.

“У нас немає такої проблеми”, ‒ заявив речник кремля Дмитро Пєсков.