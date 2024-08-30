путіна запевнили, що у Монголії його не заарештують – Bloomberg
30 серпня 2024, 15:07
Фото: ria.ru
путін вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.
Президент росії владімір путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Кремлівський лідер вперше після видання ордеру у березні 2023 року відвідає країну-члена МКС.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до кремля.
Монголія, яка підписала Римський статут, що регулює суд, зобов’язана виконати ордер і заарештувати путіна, якщо він з’явиться на її території.
“У нас немає такої проблеми”, ‒ заявив речник кремля Дмитро Пєсков.
Офіційні особи президента Монголії, офісу прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ не відповіли на прохання про коментарі.
“Немає ризику арешту путіна”, ‒ сказав Сергій Марков, близький до Кремля політичний консультант.
Він додав, що перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані.