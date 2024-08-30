путін вперше відвідає країну, яка формально має заарештувати його за ордером МКС

На початку вересня російський диктатор має приїхати до Монголії.

Президент рф Володимир путін, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, у вівторок, 3 вересня, вирушить з офіційним візитом до Монголії.

Ця країна в 2002 році країна ратифікувала Римський статут, за яким працює Міжнародний кримінальний суд, а 2023 року представник цієї країни був обраний суддею МКС на два роки.

Тому чинна влада зобов’язана посприяти арешту господаря Кремля.

Країни-члени Міжнародного суду повинні виконувати ордер і заарештовувати путіна.

Проте Монголія не має виходу до моря і межує лише з росією та Китаєм, що ускладнило б транспортування путіна до Гааги.