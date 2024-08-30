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путін вперше відвідає країну, яка формально має заарештувати його за ордером МКС

30 серпня 2024, 10:53
путін вперше відвідає країну, яка формально має заарештувати його за ордером МКС
з вільних джерел
На початку вересня російський диктатор має приїхати до Монголії.

Президент рф Володимир путін, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт у зв’язку з незаконною депортацією українських дітей, у вівторок, 3 вересня, вирушить з офіційним візитом до Монголії. 

Ця країна в 2002 році країна ратифікувала Римський статут, за яким працює Міжнародний кримінальний суд, а 2023 року представник цієї країни був обраний суддею МКС на два роки.

Тому чинна влада зобов’язана посприяти арешту господаря Кремля.

Країни-члени Міжнародного суду повинні виконувати ордер і заарештовувати путіна. 

Проте Монголія не має виходу до моря і межує лише з росією та Китаєм, що ускладнило б транспортування путіна до Гааги.

 
Володимир ПутінМКСМонголія

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