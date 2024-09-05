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путін назвав три країни, які можуть стати посередником у переговорах з Києвом

05 вересня 2024, 14:57
путін назвав три країни, які можуть стати посередником у переговорах з Києвом
з вільних джерел
За його словами, раніше документи були "фактично парафовані".

російський диктатор вчергове повторив, що росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі у 2022 році.

Про це сказав російський диктатор владімір путін на економічному форумі у Владивостоці в четвер, 5 вересня.

"кремль ніколи не відмовлявся від переговорів з Україною, але на основі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі в 2022 році", - повторив путін. 

Він додав, що росія з повагою ставиться до наших друзів, партнерів, які щиро зацікавлені у вирішенні всіх питань, пов'язаних із цим конфліктом. 

"Це насамперед Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія. Я у постійному контакті з нашими колегами з цього питання. І в мене немає сумнівів у тому, що керівники цих країн щиро прагнуть до того, щоб допомогти розібратися у всіх деталях цього складного процесу", – сказав очільник кремля.

Він вкторе повторив, що росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі у 2022 році.

За словами путіна, ці документи були "фактично парафовані", але потім у процес "втрутилася Велика Британія" і українська влада "пішла іншим шляхом".

Глава російського режиму заявив, що зараз "першочерговою метою" росії є "звільнення Донбасу". Також армія рф має зробити все, щоб "викинути противника з Курської області".

 
Володимир Путінпереговоривійна в Україні

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