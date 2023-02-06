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ПОЛІТИКА

путінський патріарх був шпигуном у Швейцарії – ЗМІ

06 лютого 2023, 15:15
путінський патріарх був шпигуном у Швейцарії – ЗМІ
Фото: Главком
Глава російської православної церкви (рпц) патріарх Кіріл у 1970-х роках працював у Женеві на радянську службу зовнішньої розвідки КДБ.

Про це повідомили видання Matin Dimanche та Sonntagszeitung з посиланням на дані Швейцарського федерального архіву.

Згідно з повідомленнями, досьє на Кіріла, яке було складено федеральною поліцією в той час, а потім оприлюднене, підтверджує, що церковний діяч належав до КДБ.

На початку 1970-х років нинішній патріарх російської церкви жив у Женеві під псевдонімом "Михайлов". Він мав офіційно представляти московський патріархат у Всесвітній раді церков. Його завдання полягало, серед іншого, у тому, щоб впливати на раду.

Метою радянського керівництва в той час, за повідомленнями ЗМІ, було змусити женевську інституцію засудити США та їхніх союзників і пом'якшити критику відсутності релігійної свободи в Радянському Союзі.

Глава рпц Кіріл є послідовним прихильником російського президента путіна та його політики. Він підтримує російську війну в Україні, благословляє путінські ракети і назвав диктатора "дивом" у 2012 році.

Раніше повідомлялось, що державні експерти констатують зв'язок Української православної церкви із московським патріархатом.

ШвейцаріяКДБпатріарх Кирил

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