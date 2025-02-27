путіну доведеться піти на поступки щодо вирішення війни в Україні – Трамп

Глава Білого дому не уточнив, якими можуть бути ці поступки.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в межах "врегулювання війни" в Україні глава рф Володимир Путін буде змушений піти на поступки.

Про це Трамп сказав під час засідання свого кабінету 26 лютого.

На питання про те, чи доведеться путіну піти на поступки в контексті вирішення війни в Україні, Трамп підтвердив, що "йому доведеться" це зробити.

Глава Білого дому не уточнив, якими можуть бути ці поступки, однак додав, що якби його не обрали президентом США, війна в Україні "тривала б ще довго".

"Українці – хороші бійці, мушу сказати, але без техніки, без нашої техніки – у нас найкраща військова техніка у світі – без нашої техніки все б закінчилося дуже швидко", – сказав Трамп.

Вчора ввечері Трамп підтвердив візит українського колеги.