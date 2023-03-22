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ПОЛІТИКА

путіну не вдалося укріпити двостороннє партнерство росії з Китаєм – ISW

22 березня 2023, 13:33
путіну не вдалося укріпити двостороннє партнерство росії з Китаєм – ISW
Фото: з вільного доступу
В Інституті вивчення війни вважають, що президент росії сподівався забезпечити безмежне партнерство.

путіну під час візиту до москви глави Китаю Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство. 

Йдеться в звіті ISW.

"путін і Сі підписали 21 березня "Спільну заяву РФ і КНР про поглиблення всебічного партнерства і стратегічної співпраці, вступ в нову еру", в якій наголошувалося, що російсько-китайські відносини мають всеосяжний, стратегічний і найвищий рівень в історії", - йдеться в звіті ISW.

В спільній заяві викладено різні двосторонні наміри і підтверджено прихильність росії і Китаю державному суверенітету й територіальній цілісності один одного, серед інших дипломатичних обіцянок, вважають аналітики інституту. 

"Однак зобов'язання, взяті на себе Сі і путіним, були помітно однобокими, що свідчить про те, що Сі погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, імовірно, хоче путін", - переконані аналітики.

І додали, що Сі похвалив путіна, підтвердив прихильність Китаю перебуванню росії в РБ ООН, і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні, проте китайський лідер не пішов далі цих заяв.

"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, які свідчать про збережену орієнтацію росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які видаються вельми односторонніми порівняно з відносно поміркованими зобов'язаннями Сі", - написано в звіті.

Раніше в ISW заявили, що вагнер в найближчі тижні може залишитися без більшості зеків-найманців.
РосіяКитайISW

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