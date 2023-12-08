Вибори в росії допоможуть путіну подолати економічні проблеми – Reuters

Президент рф Володимир путін заявив, що економіка росії цього року зросте на 3,5%.

москва ухиляється від обмеження цін на нафту на Заході і сприяє відновленню економічного зростання країни.

путін балотується попри проблеми, спричинені браком робочої сили, інфляцією та високими процентними ставками.

Про це йдеться в статті Reuters.

Парламент рф офіційно призначив дату президентських виборів наступного року на 17 березня і в той же час ж путін заявив, що економіка росії цього року зросте на 3,5%.

Автор статті Александра Мерроу зазначає, що орієнтована на експорт економіка росії з обсягом $2,2 трлн пережила хвилю санкцій краще, ніж очікувалося.

А от Захід не зміг ефективно обмежити нафтові доходи рф, адже кремль перенаправив експорт на такі країни, як Китай та Індія, і використав непрозору власність так званих тіньових флотів суден, щоб обійти ліміт цін на нафту.

В листопаді доходи від енергетики поповнили російський бюджет на 961,7 млрд рублів проти всього 425,5 млрд в січні.

З відновленням надходжень від нафти основним внутрішнім викликом путіна буде боротьба з гострою нестачею робочої сили, яка посилилась через військову мобілізацію та еміграцією сотень тисяч людей після вторгнення росії в Україну.

"Інші економічні проблеми, такі як слабкий рубль, висока інфляція та відсоткові ставки, ризикують знизити купівельну спроможність домогосподарств, що є особливо чутливою темою, коли в країні йдуть вибори. ... Але зрештою ситуація з інфляцією поки що керована, особливо для населення, яке звикло до регулярного підвищення цін", - йдеться в матеріалі.

Ціни на нафту це джерело життя російської економіки - нині значно перевищують те, що потрібно росії для фіскальної безпеки, при цьому скорочення видобутку "чорного золота" країнами ОПЕК+ і обхід цінового ліміту Заходу в поєднанні збільшують енергетичні доходи рф, пише Мерроу.

"Санкції Заходу, спрямовані на скорочення ключового джерела фінансування москви, створили величезний тиск на дефіцит російського бюджету на початку цього року, але москва зараз очікує, що дефіцит становитиме лише 1% ВВП", - написано в статті.

Разом з тим росія вдало продає СП в Європу: ЄС продовжує імпортувати російський газ на €1 млрд щомісяця.