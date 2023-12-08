ЄС продовжує імпортувати російський газ на €1 млрд щомісяця

Після майже двох років повномасштабної війни росії в Україні європейські країни продовжують імпортувати російський арктичний скраплений природний газ в рекордних обсягах.

Про це пише Highnorthnews.

В звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря описано, як СПГ тепер є основним російським викопним паливом, яке закуповує Євросоюз, надсилаючи до росії понад $1 млрд на місяць.

На відміну від США, Євросоюз досі не ввів жодних санкцій щодо імпорту російського СПГ і тому ЄС залишається пунктом призначення для 50% російського експорту СПГ, який щомісяця поповнює бюджет рф на $1 мільярд.

"росія відчула сплеск доходів від експорту СПГ, особливо тому, що її СПГ залишається без санкцій країн Європи. З грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму €8,3 млрд була спрямована на ринок ЄС", - написано в звіті.

Тому з лютого 2022 року близько десятка країн ЄС отримали російський СПГ. Ключовими імпортерами залишаються Бельгія, Іспанія і Франція, на які разом припадає 88% імпорту російського СПГ до ЄС за останні 10 місяців.

Європейські порти отримують понад 200 партій з російського заводу Ямал СПГ на рік. Обсяг імпортованого СПГ наразі перевершив інші види російського викопного палива.

"СПГ був основним видом викопного палива, закупленого ЄС у росії в січні-листопаді цього року", - наголошується в звіті.

Весь імпортований СПГ виробляється на Ямальському заводі, розташованому в російській Арктиці. Завдяки другому проекту, Arctic LNG 2, який планується запустити найближчими тижнями, може збільшити імпорт і наступного року.

Європа також сприяє перевалці російського СПГ для країн за межами континенту.

Так, більше 20% Ямал СПГ проходить через термінали в Європі, де він перезавантажується зі спеціалізованих суден, здатних перевозити льоди, на звичайні танкери СПГ для подальшого транспортування.

Головним вузлом є порт Зебрюгге в Бельгії, Fluxys - оператор системи транспортування природного газу, який керує терміналом регазифікації та зберігання.

Ще в 2015 році компанія підписала з "Новатек" довгострокову угоду про зберігання до 2035 року. Угода дозволяє пропускати через об’єкт до 8 млн тонн СПГ, це порядка 105 партій.

Передача СПГ стала вирішальною складовою російської діяльності СПГ в Арктиці, що дозволяє їй максимально використовувати свій обмежений арктичний флот. Оскільки південнокорейські верфі DSME та SHI скасували контракти на додаткові СПГ-носи льодового класу через санкції, перевалка СПГ у Європі набула ще більшого значення для рф.

"Держави-члени ЄС повинні негайно заборонити перевалку російського СПГ у своїх портах, який далі прямує до місць призначення за межами ЄС. росія залежить від цих портів для логістики та зберігання СПГ, який прямує до країн, що не входять до ЄС", – рекомендують автори звіту.

Поетапне припинення перевалки російського СПГ видається недоречним результатом, адже це ускладнить російський експорт СПГ, не впливаючи на енергетичну безпеку ЄС.

Нещодавно США оголосили про санкції, спрямовані на обмеження зусиль росії з перевалки СПГ, але, за словами офіційних осіб, ЄС наразі не планує наслідувати цей приклад.

Європейські компанії також продовжують брати участь в експлуатації флоту СПГ-возів "Новатек". Норвезька Assuranceforeningen Skuld, морська страхова компанія в Осло, продовжує надавати захист і страхування відшкодування трьом танкерам СПГ, які перевозять СПГ між Арктикою та ринками Європи.

Ще в жовтні ми писали, що дві країни ЄС подвоїли імпорт скрапленого газу з росії.