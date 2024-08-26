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ПВК "Вагнер" більше не присутня в росії

26 серпня 2024, 19:08
ПВК
Фото: українська правда
Підрозділів ПВК більше немає ні в росгвардії, ні в Мініоборони рф.

На сьогоднішній день співробітники ПВК "Вагнер" працюють лише в Африці і білорусії. 

Про це йдеться у заяві ПВК "Вагнер" на Telegram-каналі

"На сьогоднішній день співробітники ПВК "Вагнер" працюють лише на "Чорному Континенті" та білорусії. Підрозділів Компанії немає ні в росгвардії, ні в лавах Міністерства Оборони росії, ні деінде", - йдеться в дописі. 

ПВК "Вагнер" на цьому етапі не бере участі у проведенні спеціальної військової операції.

"У разі зміни ситуації буде оголошено додатково", - мовиться в заяві. 

Нещодавно ми писали, що ПВК "Вагнер" у початковій своїй версії вже не існує. Стало відомо це тоді, коли ширилась інформація про те, що в Курську область проти ЗСУ перекидають ПВК "Вагнер".

 

РосіяПВК Вагнер

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