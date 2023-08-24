ПВК "Вагнер" демонтують табір в білорусі

В селі Цель під Осиповичами в бр демонтували приблизно третину наметів на території табору "Вагнер".

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Вчора з 273 житлових наметів демонтовано близько 101.

Якщо кожен з наметів може вмістити 20 бійців, то ймовірно, що територію військової частини в селі Цель могли залишити близько 2000 "вагнерівців" з 5000, які там перебували, але скорочення кількості наявної там техніки наразі невелике.

Демонтаж наметів розпочався ще 1 серпня, повідомляє видання.

На супутниковому знімку від 14 серпня є можливість побачити процес демонтажу.