ПВК "Вагнер" демонтують табір в білорусі
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Вчора з 273 житлових наметів демонтовано близько 101.
Якщо кожен з наметів може вмістити 20 бійців, то ймовірно, що територію військової частини в селі Цель могли залишити близько 2000 "вагнерівців" з 5000, які там перебували, але скорочення кількості наявної там техніки наразі невелике.
Демонтаж наметів розпочався ще 1 серпня, повідомляє видання.
На супутниковому знімку від 14 серпня є можливість побачити процес демонтажу.Вчора стало відомо про падіння літака у росії: серед пасажирів був Прігожин.