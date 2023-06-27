ПВК "Вагнер" фінансується з бюджету – путін

Президент рф путін зізнався у злочині – державному фінансуванні найманців приватної військової компанії, що заборонено законами самої ж росії.

росія повністю фінасує найманців приватної військової компанії "Вагнер" Євгєнія Прігожина.

Про це повідомив президент росії владімір путін на зустрічі з військовими.

"Утримання усієї групи "Вагнер" повністю забезпечувалося державою – з Міністерства оборони, з державного бюджету. Ми повністю фінансували цю групу", – заявив кремлівський диктатор.

Він фактично зізнався у злочині: в державному фінансуванні найманців, що заборонено законами самої ж рф.

Тільки з травня 2022 року по травень 2023-го на грошове утримання та стимулюючі виплати держава заплатила ПВК 86 млрд 262 млн рублів (більше $1 млрд).

"З них грошове утримання – 70 млрд 384млн стимулюючі виплати – 15 млрд 877млн", – уточнив президент рф.

За словами путіна, 110 млрд 179 млн рублів було виділено на страхові виплати.

Він додав, що запідозрив, що компанія Прігожина "Конкорд" могла красти державні гроші, адже ця фірма через військторг постачає харчі для російської армії.

Тобто за рік вона заробила на замовленнях від держави 80 млрд рублів (близько $1млрд).

"Утримання повністю взяла на себе держава, а частина ось цієї всієї групи, компанія "Конкорд", в цей же самий час заробила 80 млрд рублів. Сподіваюся, що під час цих робіт ніхто нічого не вкрав або, скажімо так, вкрав поменше. Але безумовно ми будемо, звичайно, з цим з усім розбиратися", – підсумував путін.