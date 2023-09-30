ПВК "Вагнер" не змінять ситуації на полі бою – ISW

Колишні бойовики ПВК "Вагнера", яких можуть задіяти на будь-яких ділянках лінії фронту не матимуть значних стратегічних чи навіть локальних наслідків на полі бою в Україні.

Про це інформує американський Інститут вивчення війни ISW.

"Останнім часом з’являється все більше повідомлень про те, що поряд із Росгвардією на лінії фронту діють кадри "Вагнера", а Держдума найближчим часом розгляне проєкт закону, який дозволить Росгвардії створювати власні добровольчі формування", - вважають аналітики інституту.

В інституті відзначили, що нинішній командир ПВК Антон Єлізаров, позивний "Лотос", вже веде переговори з Росгвардією про умови вступу вагнерівців до її добровольчих формувань.

ISW, посилаючись на російські інсайдерські джерела, заявили, що частини контингенту ПВК "Вагнера" в Білорусі не хочуть підписувати контракти ні з Міноборони росії, ні з Росгвардією, і планують приєднатися до створеної білоруським президентом Лукашенком із бойовиків "Вагнера" власної ПВК під командуванням вагнерівця з позивним "Брест".

"Поетапне розгортання колишніх бойовиків "Вагнера"на будь-яких ділянках лінії фронту навряд чи призведе до якихось значних стратегічних чи навіть локальних наслідків на полі бою в Україні", - підсумували в ISW.

ISW також писало, що росія зменшила темпи наступу на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.