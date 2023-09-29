ПВК "Вагнер" повертається на війну в Україну – розвідка Британії

Сотні бійців, пов’язані з приватною військовою компанією "Вагнер", ймовірно, почали передислокуватися в Україну на боці різних проросійських підрозділів.

Про це Міністерство оборони Британії написало в X (Twitter).

"ПВК "Вагнер" вийшов із бойових дій в Україні на початку червня, перед невдалим заколотом 24 червня і подальшою загибеллю власника ПВК Прігожина та інших вищих керівників в авіакатастрофі 23 серпня. Точний статус передислокованого персоналу невідомий, але, ймовірно, окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міністерства оборони росії та інших ПВК", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що кілька повідомлень свідчать про концентрацію "Вагнер" навколо Бахмута.

"Їхній досвід, імовірно, буде особливо затребуваним у цьому секторі. Багато хто знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, бо минулої зими воював на тій самій місцевості", - йдеться в щоденному зведенні.

Ми також писали, що путін обговорив війну в Україні з ексначальником ПВК "Вагнер".