Близько половини в’язнів, яких ПВК "вагнер" задіяла на полі бою в Україні отримали поранення чи загинули.

Про такі цифри повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Йдеться в Twitter МО.

“Близько половини в’язнів, яких пвк «вагнера» вже відправила в Україну, ймовірно, отримали поранення або загинули, і нові ініціативи з вербування навряд чи компенсують втрати серед завербованих засуджених”, - мовиться в твітті.

За останні тижні власник пвк вагнера євген пригожин втратив доступ до вербування в російських в'язницях через суперечки з керівництвом російського міноборони. Швидше за все, пригожин спрямовує свої зусилля з вербування на цивільних громадян росії.

“З початку березня 2023 року пвк «вагнера» відкрила центри для вербування в спортивних клубах щонайменше в 40 містах по всій росії. Останніми днями вербувальники «вагнера» в масках також проводили «профорієнтаційні» бесіди в московських середніх школах, розповсюджуючи анкети під назвою «Заява молодого воїна», щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів”, - написали в міноборони.

В британській розвідці припускають, що для вагнерівців і далі триватиме заборона на вербування в російських в’язницях, пригожин буде змушений зменшити масштаби та інтенсивність бойових операцій своєї пвк в Україні.