Матеріали:
Теми:

ПВК "вагнер" відкрила центри для вербування у спортклубах – міноборони Британії

13 березня 2023, 11:09
ПВК
Близько половини в’язнів, яких ПВК "вагнер" задіяла на полі бою в Україні отримали поранення чи загинули.

Про такі цифри повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Йдеться в Twitter МО.

“Близько половини в’язнів, яких пвк «вагнера» вже відправила в Україну, ймовірно, отримали поранення або загинули, і нові ініціативи з вербування навряд чи компенсують втрати серед завербованих засуджених”, - мовиться в твітті.

За останні тижні власник пвк вагнера євген пригожин втратив доступ до вербування в російських в'язницях через суперечки з керівництвом російського міноборони. Швидше за все, пригожин спрямовує свої зусилля з вербування на цивільних громадян росії.

“З початку березня 2023 року пвк «вагнера» відкрила центри для вербування в спортивних клубах щонайменше в 40 містах по всій росії. Останніми днями вербувальники «вагнера» в масках також проводили «профорієнтаційні» бесіди в московських середніх школах, розповсюджуючи анкети під назвою «Заява молодого воїна», щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів”, - написали в міноборони.

В британській розвідці припускають, що для вагнерівців і далі триватиме заборона на вербування в російських в’язницях, пригожин буде змушений зменшити масштаби та інтенсивність бойових операцій своєї пвк в Україні.

вербуваннябританська розвідкавагнер

Останні матеріали

путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Політика
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2023, 13:16
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Політика
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Переклад iPress – 13 березня 2023, 09:41
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється