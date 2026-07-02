росія побоялася проводити свій головний військово-морський парад – розвідка Британії
02 липня 2026, 20:53
Причиною є велике побоювання щодо безпеки під час його проведення.
росія вдруге скасовує масштабний парад до "дня ВМФ рф". На це вказують кілька ознак.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії на основі даних розвідки.
У рф, скоріше за все, знову відмінять свій головний парад, який присвячений так званому "Дню ВМФ рф". Причиною є велике побоювання щодо безпеки під час його проведення.
"День ВМФ росії" традиційно відзначається останніми вихідними липня. З 2017 по 2024 рік цей захід супроводжувався масштабним морським парадом на Балтиці поблизу Санкт-Петербурга", – зазначили у розвідці Британії.
Також під час параду російський диктатор путін проводив огляд військових кораблів. Раніше тут були присутні іноземні судна та представники інших країн. У 2024 році росія скоротила масштаб головного військово-морського параду.
Торік його повністю скасували з міркувань безпеки.
"Цього року головний військово-морський парад росії з високою ймовірністю буде скасований знову з безпекових причин", – йдеться у повідомленні.