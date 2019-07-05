П'яний депутат Яготинської міськради збив насмерть двох людей

У Київській області п'яний водій на автомобілі Chevrolet Niva скоїв зіткнення з мотоциклом, у результаті мотоцикліст і його пасажир (батько і син) загинули на місці. Поліція встановила, що 32-річний водій, який скоїв наїзд, є депутатом Яготинської міськради.

ДТП сталася в понеділок близько 18:00 на ділянці дороги між містом Яготин і селом Сотниківка, повідомляє регіональне управління поліції.

За інформацією поліції, водій автомобіля Chevrolet Niva, керуючи в нетверезому стані, виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з мотоциклом Jawa. В результаті аварії водій і пасажир мотоцикла, жителі села Сотниківка, 32 і 57 років, від отриманих травм загинули на місці.

Встановлено, що в момент ДТП алкоголь у крові водія-порушника становив 2,0 проміле. Водія затримано, з місця аварії вилучено автомобіль і мотоцикл, які поміщені на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини смертельної ДТП.

Нагадаємо, що у селі Красник Івано-Франківської області у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів впав вантажний автомобіль, що перевозив туристів, щонайменше троє людей загинули. Згодом поліція області встановила, що водій був напідпитку.