Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

П’яний на позашляховику намагався заїхати на пішохідний "міст Кличка"

Подія сталася близько 5 ранку 30 червня
Столичні патрульні зупинили нетверезого водія, який на позашляховику намагався заїхати на новий пішохідно-велосипедний міст у Києві.
П’яний на позашляховику намагався заїхати на пішохідний "міст Кличка" Фото:Патрульна поліція

"Інспектори, які патрулювали пішохідний міст, побачили, як водій автомобіля SsangYong здійснив проїзд по газону та намагався заїхати на пішохідний міст. Патрульні зупинили кермувальника за порушення ПДР та під час перевірки його документів виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння", - повідомляє Патрульна поліція.

Відзначається, що драгер показав результат 0,58 проміле (легке сп'яніння). 

"Патрульні склали на кермувальника протокол за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та постанову за ч.1 ст.122 КУпАП за вчинене ним порушення ПДР", - йдеться в повідомленні.

Водію загрожує штраф у 10,2 тисячі гривень та рік позбавлення права керування автомобілем.

Нагадаємо, що 18 червня, в самому центрі Києва два автомобілі провалилися під асфальт. Випадковими учасниками інциденту стали Citroen і Volkswagen. Водій останнього зумів вчасно виїхати, уникнувши глибокого провалу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2019 17:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.