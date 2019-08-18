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П'яний помічник начальника поліції Запорізької області влаштував потрійну ДТП у Дніпрі

Затриманий був у стані алкогольного сп'яніння
Помічник начальника Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 17 серпня влаштував потрійну ДТП у Дніпрі.
П Фото: news.mspravka.info

Аварія сталася о 13:00. Її винуватець зник з місця події, але незабаром був затриманий.

"Ним виявився помічник начальника ГУНП у Запорізькій області майор поліції Фількінштейн, 1973 р. народження. Проводиться перевірка. Раніше скандального майора поліції Фількінштейна вже звільняли з посади, але він відновився через "реформований суд", - повідомив депутат Запорізької облради, адвокат Ярослав Грішин в Facebook.

Він стверджує, що останнім часом ця людина виконувала роль "наглядача" в Кирилівці. Видання "Наш город" інформує, що Фількінштейн недовго очолював поліцію Кирилівці.

Обраний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" (округ №38) Владислав Бородін в коментарях до посту Грішина написав: "Розберемося. Оформили за [статті] 130 [КУпАП" Керування транспортним засобом в нетверезому стані"], непокору, так що йому пизд...".

Нагадаємо, що у Полтаві поліцейські затримали водія, в крові якого було 3,17 проміле алкоголю, що в 16 разів перевищує допустиму норму.

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