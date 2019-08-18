П'яний помічник начальника поліції Запорізької області влаштував потрійну ДТП у Дніпрі
Аварія сталася о 13:00. Її винуватець зник з місця події, але незабаром був затриманий.
"Ним виявився помічник начальника ГУНП у Запорізькій області майор поліції Фількінштейн, 1973 р. народження. Проводиться перевірка. Раніше скандального майора поліції Фількінштейна вже звільняли з посади, але він відновився через "реформований суд", - повідомив депутат Запорізької облради, адвокат Ярослав Грішин в Facebook.
Він стверджує, що останнім часом ця людина виконувала роль "наглядача" в Кирилівці. Видання "Наш город" інформує, що Фількінштейн недовго очолював поліцію Кирилівці.
Обраний депутат Верховної Ради від "Слуги народу" (округ №38) Владислав Бородін в коментарях до посту Грішина написав: "Розберемося. Оформили за [статті] 130 [КУпАП" Керування транспортним засобом в нетверезому стані"], непокору, так що йому пизд...".
Нагадаємо, що у Полтаві поліцейські затримали водія, в крові якого було 3,17 проміле алкоголю, що в 16 разів перевищує допустиму норму.
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