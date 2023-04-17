П'ять країн G7 домовились витісняти рф з міжнародного ринку ядерного палива
Угоди досягли в японському Саппоро на полях зустрічі країн G7.
Таку заяву опублікував Британський уряд.
П'ять країн домовилися, що будуть використовувати відповідні ресурси і можливості цивільних ядерних енергетичних секторів кожної з держав, щоб підірвати російський контроль над ланцюжками поставок.
Ця угода підтримає стабільне постачання палива для сьогоднішніх потреб і гарантуватиме безпечну та надійну розробку і використання палива для удосконалених реакторів у майбутньому.
Угоду планують використати як основу для повного витіснення росії з ринку ядерного палива, причому – якнайшвидше. Мета такого кроку – перекрити путіну ще одне джерело фінансування його вторгнення в Україну.
"Велика Британія була в самому центрі глобальних зусиль, спрямованих на підтримку України, перемогу над путіним і гарантування того, що ні він, ні будь-хто інший, подібно до нього, більше ніколи не зможе думати, що може тримати світ у полоні своїх енергоресурсів", – заявив британський міністр енергетичної безпеки Грант Шаппс.
Раніше стало відомо, що США починають навчання з ядерного стримування.