Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

П'ять країн ЄС отримали 8,5 млрд євро для подолання наслідків пандемії

Гроші надані в рамках інструменту SURE, створеного для фінансової підтримки під час пандемії
Бельгія отримала 2 млрд євро, Угорщина - 200 млн євро, Португалія - ​​3 млрд євро, Румунія - 3 млрд євро та Словаччина - 300 млн євро.
П Фото: scholarshipswatch.com

Європейська комісія виділила 8,5 мільярдів євро п'яти державам-членам ЄС для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

Бельгія отримала 2 млрд євро, Угорщина - 200 млн євро, Португалія - ​​3 млрд євро, Румунія - 3 млрд євро та Словаччина - 300 млн євро. Гроші надані в рамках інструменту SURE, створеного для фінансової підтримки під час пандемії.

"Ця підтримка у формі позик, що надаються на вигідних умовах, допоможе цим державам-членам у вирішенні раптового збільшення державних витрат для збереження зайнятості. Зокрема, вони допоможуть покрити витрати, безпосередньо пов’язані з фінансуванням національних схем скороченого робочого часу, та інші подібні заходи, які вони запровадили як відповідь на пандемію коронавірусу, в тому числі для самозайнятих", - пояснили у Єврокомісії.

Враховуючи сьогоднішню виплату, вже 15 держав-членів отримали близько 40 млрд євро за інструментом SURE з кінця жовтня до кінця листопада. Після завершення всіх виплат Бельгія отримає 7,8 млрд євро, Угорщина - 504 млн євро, Португалія - ​​5,9 млрд євро, Румунія - 4,1 млрд євро та Словаччина - 631 млн євро.

Інструмент SURE може надати до 100 млрд євро фінансової підтримки всім державам-членам. Наразі Комісія запропонувала надати 18,3 млрд євро для 18 держав-членів. Наступні виплати відбудуться протягом наступних місяців, після випуску відповідних облігацій.

Нагадаємо, що Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС і план порятунку економіки на 1,8 трлн євро

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 12 2020 14:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На українському ринку з

На українському ринку з'явилася можливість стати дизайнером власного взуття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.