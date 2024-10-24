П'ять речей, які потрібно знати про Ігри НБА в Абу-Дабі 2024 року

Треті щорічні ігри НБА в Абу-Дабі обіцяють стати справжньою подією для баскетбольних уболівальників по всьому світу Цього року на майданчику зустрінуться два чемпіони — «Денвер Наггетс», які виграли титул у 2023 році, та «Бостон Селтікс», чинні чемпіони 2024 року. Ця захоплююча зустріч відкриває передсезонну підготовку обох команд до нового сезону НБА 2024–2025 років, на Фаворит ua можна знайти більше інформації про цю подію.

Третій рік поспіль — НБА повертається в Абу-Дабі

Абу-Дабі вже третій рік поспіль стає місцем проведення виставкових матчів НБА. Це не просто ігри, а частина глобальної стратегії ліги щодо розширення своєї присутності і популярності баскетболу на міжнародній арені. Перші виставкові ігри в Абу-Дабі відбулися у 2022 році, коли Трей Янг та Атланта Гокс зустрілися з Яннісом Адетокунбо та Мілуокі Бакс. У 2023 році Ентоні Едвардс і Міннесота Тімбервулвз виграли обидва матчі проти Луки Дончича та його Даллас Маверікс.

Цього разу на арені будуть блищати не просто зірки, а два діючі чемпіони — Денвер Наггетс і Бостон Селтікс. Це рідкісна можливість побачити титульні команди у прямому протистоянні, що робить ігри обов’язковими для перегляду для всіх уболівальників НБА.

Повернення олімпійців

Олімпійські зірки знову зійдуться на тому ж майданчику, де нещодавно грали під час підготовки до Олімпіади 2024 року. Джейсон Тейтум, Деррік Вайт та Джру Холідей з Бостон Селтікс, а також Нікола Йокич з Денвер Наггетс буквально кілька місяців тому представляли свої країни на міжнародній арені. В Абу-Дабі їхні збірні знову зустрілися, де команда США обіграла Сербію Йокича з рахунком 105-79.

Ці гравці вже мають досвід гри в Абу-Дабі, і тепер вони повертаються сюди в рамках передсезонної підготовки своїх клубів. Їх нещодавні зустрічі на міжнародній арені лише додають інтриги до майбутніх ігор.

Чемпіон проти чемпіона

Однією з найзахопливіших особливостей цих ігор є зустріч двох чемпіонів. Бостон Селтікс виграли НБА у 2024 році, показавши найкращий результат сезону з рекордом 64-18. Проте, незважаючи на всі свої успіхи, минулого сезону Бостону так і не вдалося обіграти Денвер Наггетс .

Це протистояння буде особливо цікавим, оскільки за останні п’ять років в НБА не було команди, яка б двічі поспіль здобула чемпіонський титул. За останні п’ять років лише двом командам із числа діючих чемпіонів вдалося перемогти попередніх чемпіонів у регулярних сезонах. Це додає інтриги, оскільки шанувальники стежитимуть, чи зможуть Селтікс подолати це випробування.

Перші погляди на нові склади

Ігри в Абу-Дабі стануть першою можливістю побачити обидві команди в дії після їхніх тріумфів. Для Бостона це буде особливо важливий момент, адже команда вперше збереться на майданчику після святкування свого 18-го титулу НБА, здобутого в червні. Джейсон Тейтум і Деррік Вайт, ключові зірки команди, повернуться на паркет разом з іншими важливими гравцями, такими як Сем Хаузер та Люк Корнет.

Для Денвера це буде дебют нового складу після втрат у міжсезоння. Наггетс втратили таких ключових гравців, як Кентавіус Колдуелл-Поуп, але придбали нових зірок, серед яких колишній MVP Рассел Вестбрук і Даріо Шарич. Ці зміни додають додаткової інтриги, оскільки уболівальники можуть спостерігати на Фаворит ua, як новачки впишуться у систему Денвера .

Початок глобальних ігор НБА

Ігри в Абу-Дабі відкривають не лише передсезонку, а й серію глобальних матчів НБА в сезоні 2024–2025 років. В останні роки НБА активно розширює свою міжнародну присутність, проводячи ігри в різних країнах. Окрім Абу-Дабі, цього сезону відбудуться ще дві великі гри за межами США.

2 листопада в Мехіко пройде гра регулярного сезону між Вашингтон Візардс та Маямі Хіт . Це вже 33-й матч НБА, проведений у Мексиці з 1992 року, що робить цю країну однією з найважливіших точок на карті міжнародних матчів ліги. У січні 2025 року в Парижі відбудуться ще дві гри, в яких візьмуть участь Сан-Антоніо Сперс та Індіана Пейсерс . Особлива увага буде прикута до Віктора Вембаньями, французького гравця, який допоміг своїй збірній здобути срібло на Олімпійських іграх у Парижі.