П'ятеро людей загинули в ДТП біля КПВВ "Мар'їнка"

Під час обгону Chevrolet врізався в Daewoo Lanos

Уранці 5 лютого на дорозі Донецьк - Запоріжжя неподалік від КПВВ "Мар'їнка" сталася автомобільна аварія, в якій загинули п'ятеро людей.

Водій автомобіля Chevrolet під час обгону врізався в Daewoo Lanos, що їхав назустріч. Від удару Lanos загорівся, четверо пасажирів, які їхали з КПВВ, загинули на місці. Водій не постраждав і врятувався, повідомила прес-служба поліції.



Фото: police.dn.ua



Фото: police.dn.ua

У Chevrolet померла одна з пасажирок, ще три особи отримали важкі травми. Вони їхали з Селідове на КПВВ.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, близько 07:00 на виїзді з Києва (Брест-Литовське шосе) сталася ДТП за участю військового автомобіля КРАЗ, що належить одній з військових частин Повітряних сил ЗСУ в Житомирській області.