CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУранці 5 лютого на дорозі Донецьк - Запоріжжя неподалік від КПВВ "Мар'їнка" сталася автомобільна аварія, в якій загинули п'ятеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'ятеро людей загинули в ДТП біля КПВВ "Мар'їнка"
Під час обгону Chevrolet врізався в Daewoo Lanos
Фото: police.dn.ua
Водій автомобіля Chevrolet під час обгону врізався в Daewoo Lanos, що їхав назустріч. Від удару Lanos загорівся, четверо пасажирів, які їхали з КПВВ, загинули на місці. Водій не постраждав і врятувався, повідомила прес-служба поліції.
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
У Chevrolet померла одна з пасажирок, ще три особи отримали важкі травми. Вони їхали з Селідове на КПВВ.
Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, близько 07:00 на виїзді з Києва (Брест-Литовське шосе) сталася ДТП за участю військового автомобіля КРАЗ, що належить одній з військових частин Повітряних сил ЗСУ в Житомирській області.
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05 02 2019 15:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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