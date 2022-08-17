П'ятий енергоблок з'явиться на Рівненській АЕС до 2032 року - "Енергоатом"

Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse

НАЕК "Енергоатом" має намір до 2032 року побудувати та ввести в експлуатацію п’ятий енергоблок Рівненської АЕС .

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.

Вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України, додали в компанії.

Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

В серпні минулого року "Енергоатом" та Westinghouse підписали угоду про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

"Енергоатом" вже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який заплановано завершити до 2029 року.