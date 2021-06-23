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"Пилова буря" досі зберігається у Києві

Синоптики розповіли, коли вона зникне
Ситуація з хмарою піску й пилу, яку помітили у Києві 22 червня, покращиться до середини ночі 24 червня. Водночас залишкові явища переміщення пилових частинок можуть спостерігатися ще деякий час.
"Пилова буря" досі зберігається у Києві У Києві значно погіршилась видимість через хмару піску, яку принесло у столицю з Астраханських степів, 22 червня 2021 року Фото: hromadske

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Там зазначають, що причиною такого явища стало видування у південних районах Росії значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України.

Крім того, додатковим фактором стало те, що в Києві швидкість вітру посилилася до 20 метрів за секунду. Це спричинило видування з доріг і вулиць дрібнодисперсного пилу.

Вплинуло також і підвищення вологості повітря, яке погіршило горизонтальну видимість. В ДСНС наголошують, що ця ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян. 

В "Укргідрометцентрі" зазначили, що пилова буря може утримуватися дві доби, поки не зміняться вітри й не підуть дощі. У найближчі три доби в Україні триматиметься температура +30-36°C, а короткочасні дощі поліпшать якість повітря лише місцями у південних і західних областях.

Нагадаємо, що Київ 22 червня накрила піщана буря, яку нанесло з астраханських напівпустельних степів. Її можна спостерігати також на території Київщини, Полтавщини та Дніпропетровщини.

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23 06 2021 11:24
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