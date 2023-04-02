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ПОЛІТИКА

Пияцтво є однією з основних причин небойових втрат у росіян – британська розвідка

02 квітня 2023, 14:01
Пияцтво є однією з основних причин небойових втрат у росіян – британська розвідка
Фото: Вконтакте
Частина російських втрат у війську пов’язана саме з небойовими діями.

Хоча росія зазнала близько 200 000 втрат після свого повномасштабного вторгнення в Україну, значна частина із них сталася через небойові причини.

Про це в неділю, 2 квітня, повідомляє Міноборони Британії у Twitter із посиланням на дані розвідки.

Зокрема 27 березня російський канал новин в Telegram повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.

"Інші головні причини небойових втрат, ймовірно, включають погане вправляння зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. російські командири, ймовірно, вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності", - зазначають аналітики британської розвідки.

За словами експертів, оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, воно довгий час розглядалося як мовчазно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій.

Раніше повідомлялось, що російський наступ не досяг цілей, які поставив путін.

війнаокупантипияцтво

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