Пияцтво є однією з основних причин небойових втрат у росіян – британська розвідка

Частина російських втрат у війську пов’язана саме з небойовими діями.

Хоча росія зазнала близько 200 000 втрат після свого повномасштабного вторгнення в Україну, значна частина із них сталася через небойові причини.

Про це в неділю, 2 квітня, повідомляє Міноборони Британії у Twitter із посиланням на дані розвідки.

Зокрема 27 березня російський канал новин в Telegram повідомив про "надзвичайно високу" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.

"Інші головні причини небойових втрат, ймовірно, включають погане вправляння зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. російські командири, ймовірно, вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності", - зазначають аналітики британської розвідки.

За словами експертів, оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, воно довгий час розглядалося як мовчазно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій.

Раніше повідомлялось, що російський наступ не досяг цілей, які поставив путін.