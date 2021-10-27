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Qatar Airways відкриє прямі рейси з Одеси до Дохи

Компанія виконуватиме польоти тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах
Авіакомпанія Qatar Airways з 9 грудня 2021 року відкриє прямі рейси Доха - Одеса.
Qatar Airways відкриє прямі рейси з Одеси до Дохи Фото: arabianaerospace.aero

Про це повідомляє avianews, пише "Економічна правда".

Компанія виконуватиме польоти тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і суботах.

Розклад передбачає вильоти о 08:30 з Дохи і о 16:45 із Одеси. Такий графік дозволить здійснювати пересадки в Досі на інші літаки Qatar Airways, які слідують на курорти і в ділові центри.

Пасажирам з Одеси будуть доступні стикування з 85 рейсами авіакомпанії в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, на Близький Схід і Африку. У їх число входять Мальдіви, Сейшели, Занзібар, Сінгапур, Гонконг, Бангкок, Сідней та інші міста.

На лінії Доха-Одеса Qatar Airways планує використовувати літаки Airbus A320. У максимальному компонуванні вони можуть перевозити 180 пасажирів. Однак Qatar Airways використовує компоновку з 12 місцями бізнес-класу і 120 місцями в економ-класі.

Всі сидіння оснащені екранами безкоштовної розважальної системи. У бізнес-класі крісла розкладаються в горизонтальне ліжко.

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27 10 2021 10:19
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