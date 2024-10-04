Рада Безпеки ООН підтримала генсека Гутерреша на тлі ескалації з боку Ізраїлю

Рішення назвали контрпродуктивним.

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй у четвер висловила свою повну підтримку генеральному секретареві Антоніу Гутеррешу після того, як міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що забороняє йому в’їзд до країни.

Про це пише Reuters.

У заяві ради, яка складається з 15 членів, зазначено, що будь-яке рішення не співпрацювати з генеральним секретарем ООН або ООН є контрпродуктивним, особливо в контексті ескалації напруженості на Близькому Сході.

У заяві не згадується конкретно Ізраїль. Такі заяви Радбезу зазвичай погоджуються консенсусом.

Нагадаємо, 2 жовтня міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата та заборонив йому в’їзд до країни.

Напередодні генсек ООН неоднозначно відреагував на ракетну атаку на Ізраїль з боку Ірану, закликавши до припинення вогню замість ескалації.