Рада дозволила відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану

Верховна Рада прийняла в цілому закон №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк з фракції "Голос" у Telegram.

За відповідне рішення проголосувало 260 народних депутатів.

Закон передбачає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада призначила Кубракова на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.