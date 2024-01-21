Рада хоче скасувати візит Зеленського через заяви Фіцо
Про це голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко написав на Facebook-сторінці.
"Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави. Це вже та "червона лінія", яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує", - йдеться в допписі.
Мережко сказав, що в таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави.
Мережко запостив це після чергової порції антиукраїнських заяв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого на середу запланований візит в Україну.
Мережко відмовився підтверджувати або спростовувати, що сформулював цю вимогу у відповідь на заяви про словацького прем'єра, і наголосив, що це його "загальне спостереження як юриста-міжнародника".
Сьогодні стало відомо, що словацький прем’єр - Фіцо блокуватиме вступ України до НАТО.