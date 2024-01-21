Рада хоче скасувати візит Зеленського через заяви Фіцо

Верховна Рада України вимагає рішучої реакції за заяви "лідера іншої держави", якими той ставить під сумнів суверенітет України.

Про це голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко написав на Facebook-сторінці.

"Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави. Це вже та "червона лінія", яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує", - йдеться в допписі.

Мережко сказав, що в таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави.

Мережко запостив це після чергової порції антиукраїнських заяв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого на середу запланований візит в Україну.

Мережко відмовився підтверджувати або спростовувати, що сформулював цю вимогу у відповідь на заяви про словацького прем'єра, і наголосив, що це його "загальне спостереження як юриста-міжнародника".

Сьогодні стало відомо, що словацький прем’єр - Фіцо блокуватиме вступ України до НАТО.