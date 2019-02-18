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Рада міністрів ЄС погодила азовський пакет санкцій проти Росії

За словами Єлісєєва, далі Україна буде працювати, "щоб азовський пакет наповнювався змістом і посилювався"
Рада міністрів Євросоюзу погодила азовський пакет санкцій проти Російської Федерації.
Рада міністрів ЄС погодила азовський пакет санкцій проти Росії Фото: з вільних джерел

"Наша участь у конференції співпала з тим, що ЄС готувався до засідання Ради міністрів ЄС, яка сьогодні відбулася. Принципово важливо, що нарешті ЄС після певної паузи ухвалив важливе рішення про новий пакет санкцій, азовський", -  повідомив перший заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу 18 лютого, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Він нагадав про санкції, які раніше запроваджували проти РФ.

"Таким чином, ми тепер маємо пакет санкцій, пов’язаний з окупацією Криму, другий пакет з агресією на Донбасі, третій тепер пов’язаний з ситуацією в Азові. Звичайно, це лише початок, ми на цьому не будемо зупинятися", - сказав заступник голови АП.

Він висловив переконання, що далі українська сторона буде працювати, "щоб азовський пакет наповнювався змістом і посилювався".

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив про узгодження санкцій проти Росії через морську агресію та відсутність прогресу у переговорах щодо військовополонених.

 

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18 02 2019 16:00
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