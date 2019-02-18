Рада міністрів ЄС погодила азовський пакет санкцій проти Росії
"Наша участь у конференції співпала з тим, що ЄС готувався до засідання Ради міністрів ЄС, яка сьогодні відбулася. Принципово важливо, що нарешті ЄС після певної паузи ухвалив важливе рішення про новий пакет санкцій, азовський", - повідомив перший заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу 18 лютого, трансляцію вів телеканал "112 Україна".
Він нагадав про санкції, які раніше запроваджували проти РФ.
"Таким чином, ми тепер маємо пакет санкцій, пов’язаний з окупацією Криму, другий пакет з агресією на Донбасі, третій тепер пов’язаний з ситуацією в Азові. Звичайно, це лише початок, ми на цьому не будемо зупинятися", - сказав заступник голови АП.
Він висловив переконання, що далі українська сторона буде працювати, "щоб азовський пакет наповнювався змістом і посилювався".
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив про узгодження санкцій проти Росії через морську агресію та відсутність прогресу у переговорах щодо військовополонених.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО