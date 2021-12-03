Рада може розблокувати велику приватизацію наступного тижня - нардеп

Велика приватизація була призупинена через набуття чинності закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - і на підготовку до продажу, і на самі аукціони. Законопроект №4543 пропонує виключити цю норму.

Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував ухвалити в цілому законопроект 4543 про розблокування великої приватизації, при цьому розгляд його у другому читанні планується наступного тижня, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу").

"Щойно комітет рекомендував законопроект 4543 про розблокування великої приватизації на друге читання без змін. Планується, що наступного тижня законопроект розглядатиме Верховна Рада", - сказала вона після засідання комітету в п'ятницю.

За словами Підласої, закон у разі його ухвалення має набути чинності наступного дня після його публікації.

"На перше півріччя 2021 року в рамках великої приватизації планується "Президент-готель", ОГХК, завод "Більшовик". За ними є аудиторські висновки і можна починати процес підготовки до приватизації", - сказала заступник голови профільного комітету.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 лютого ухвалила за основу урядовий законопроект №4543, який пропонує розблокувати процес великої приватизації.

Велика приватизація була призупинена через набуття чинності закону №540-IX від 30 березня 2020 року, який у зв'язку з карантином встановив обмеження на проведення приватизації великих об'єктів - і на підготовку до продажу, і на самі аукціони. Законопроект №4543 пропонує виключити цю норму.

Нагадаємо, що Шмигаль пояснив, чому у 2020 році не відбулось великої приватизації