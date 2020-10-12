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Шмигаль пояснив, чому у цьому році не відбулось великої приватизації

"На наступний рік ми готуємо шість об’єктів великої приватизації і близько 30 об’єктів середньої приватизації" - заявив прем'єр
У цьому році великої приватизації не відбулось через пандемію, економічну кризу та побоювання уряду, що впадуть ціни на об'єкти приватизації, але у наступному році очікують на залучення 12 млрд грн від приватизації.
Шмигаль пояснив, чому у цьому році не відбулось великої приватизації Фото: КМУ

Про це в інтерв'ю УП заявив прем'єр Денис Шмигаль, пише "Економічна правда".

"На початку року було прийнято рішення, оскільки пандемія, інвестори мають обмеження в пересуваннях, діях тощо, плюс економічна криза, то ми переживали, що ціни впадуть як на нерухомість, так і на об’єкти великої приватизації.

Ну і крім цього такі об’єкти потребують великої підготовки, бо навколо них є маса неузгодженої документації, судових рішень, спорів і так далі. Фонд держмайна зараз цим займається", - сказав він, відповідаючи на питання, чому у цьому році не відбулось великої приватизації, окрім показової приватизції готелю "Дніпро".

"Готель "Дніпро" був найкращим варіантом, у нього ідеально чисті документи, його можна було швидко виставити. Це була своєрідна проба, як відреагує ринок. При тому, що "Дніпро" не відносився до великої приватизації. Це об’єкт малої приватизації, який, правда, продали дорожче, ніж деякі об’єкти великої", - пояснив прем'єр.

"Було виставлено ще одне газове родовище, і на аукціоні замість очікуваних 400 мільйонів вдалося залучити 650. Ці приклади показали, що коронакриза не впливає на приватизацію. Тому ми провели приватизацію цілого ряду спиртових заводів.

На наступний рік ми готуємо шість об’єктів великої приватизації і близько 30 об’єктів середньої приватизації. Таких "малих" об’єктів, як спиртзаводи, готується кілька сотень. У наступному році ми очікуємо на залучення 12 мільярдів гривень від приватизації", - додав він.

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10 12 2020 10:43
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