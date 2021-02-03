Рада може збільшити мінімальний розмір аліментів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до Сімейного кодексу України, яким розмір аліментів, що стягуються, можуть збільшити більше ніж у півтора рази.

Як передає кореспондент Укрінформу, за законопроєкт №3881 "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)" проголосували 339 народних депутатів.

Документом пропонується внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу України та законодавчо закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім'ї та родичів не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі гарантований розмір аліментів, який підлягає стягненню, становить 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Крім цього, законопроєктом пропонується усунути колізію у сімейному кодексі. Наразі згідно зі ст.182 Сімейного кодексу мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тоді як у ст.272 СК відповідний мінімум 30%.

Як раніше повідомляли у Мін’юсті, з 1 грудня 2020 року в Україні змінився розмір виплат аліментів за рахунок збільшення прожиткового мінімуму.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1921 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 2395 грн.

Відповідно, зросли і прив'язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема, і аліменти на дітей.

Мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей до 6 років - 960,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1197,5 грн.

Ці показники враховуються, якщо із зарплати потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

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