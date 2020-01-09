"У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі... індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину"

В Україні ввели індексацію розміру аліментів. Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3112.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосував 321 парламентарій.

Проект вносить зміни до статті 71 закону "Про виконавче провадження". Передбачено покласти на виконавця обов'язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачене у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому урядом порядку. Індексацію проводитимуть щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

"У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі... індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину", - сказано у тексті закону.

У документі прописано, що виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру аліментів.

Нагадаємо, що у вівторок, 1 вересня, стартувала монетизація "пакунків малюка" в Україні. Від сьогодні почалася видача карток для виплат.