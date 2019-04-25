Рада підтримала революційний для української митниці законопроект

Прийняття закону дозволить Україні застосовувати європейські транзитні правила, що дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів

Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону №9532 "Про режим спільного транзиту".

"За" проголосувало 234 народних депутатів. Законопроект буде доопрацьовано до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Про це повідомляє "Економічна правда".

Законопроект покликаний наблизити українське законодавство у митній сфері до митного законодавства Європейського Союзу шляхом імплементації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами відповідно до зобов’язань, закріплених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Система спільного транзиту з ЄС – це, перш за все, імплементація спеціального програмного забезпечення на митниці, яке дозволить їй працювати синхронно з митницями інших європейських країн.

Прийняття закону дозволить Україні застосовувати європейські транзитні правила, що дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента.

Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення та здешевлення руху товарів, від якого "виграють" усі учасники ланцюга постачання – експортери, перевізники, імпортери.

"Прийняття закону дозволить зменшити кількість митних формальностей, необхідних для контролю за транзитним переміщенням", - зазначив заступник Міністра фінансів Сергій Верланов.

"Це дозволить обґрунтовано визначати форми митного контролю, тим самим, не затримуючи вантажі на кордоні митними оглядами та іншими контрольними процедурами", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посади голів Державної податкової та Державної митної служб.