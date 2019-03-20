Уряд оголосив конкурс на голів податкової та митної служб
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 20 березня.
Зазначається, що конкурси призначено на 16 квітня 2019 року.
"Сьогодні уряд ухвалив рішення оголосити конкурс на голову Державної податкової та Державної митної служби, а також затвердив умови його проведення, зокрема, загальні та спеціальні кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності, напрацьовані Мінфіном та Національною агенцією з питань державної служби", - повідомив міністр кабінету міністрів України Олександр Саєнко після закінчення засідання уряду 20 березня, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив з доопрацюванням постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС) шляхом поділу на Державну податкову і Державну митну служби.
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