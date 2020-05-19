Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо безпеки ядерної енергетики
Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії" (№2373), повідомляє "Економічна правда".
За відповідний проект закону, спрямований на відновлення і посилення правового статусу та незалежного функціонування Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ), на засіданні парламенту у вівторок проголосували 288 народних депутатів.
Як коментував раніше голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус, ухвалення законопроекту, серед іншого, дозволить НАЕК "Енергоатом" залучити на програми безпеки додаткові кредитні кошти в розмірі 200 млн. евро.
Як повідомлялося, ухвалений 24 квітня в першому читанні законопроект №2372 передбачає скасування поширення законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ліцензування видів господарської діяльності", що виникло після законодавчих змін у 2016 році, на нагляд за дотриманням вимог безпеки у сфері використання ядерної енергії та ліцензування діяльності в цій сфері.
На думку авторів законопроекту, норми цих законів не враховують специфіки сфери використання ядерної енергії, пов'язаної з підвищеною небезпекою, а також обмежують незалежність ДІЯРУ.
Відновлення незалежності ДІЯРУ є умовою низки міжнародних документів, а також домовленостей між Україною та Енергетичним співтовариством з атомної енергії щодо надання позики НАЕК "Енергоатом".
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