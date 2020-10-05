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Світовий банк рекомендує уряду відтермінувати будівництво нових «зелених» електростанцій

"Представники Світового Банку порадили відтермінувати створення нових потужностей ВДЕ для вирішення накопичених проблем. Ольга Буславець зазначила, що такий підхід співпадає з баченням Мінекоенрего", - йдеться у повідомленні.
Світовий банк рекомендує уряду відтермінувати будівництво нових «зелених» електростанцій Фото: з відкритих джерел

Світовий банк рекомендує уряду відтермінувати введення в експлуатацію нових електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії.

Про це повідомили у прес-службі Міненерго, зазначає "Економічна правда". 

"Представники Світового Банку порадили відтермінувати створення нових потужностей ВДЕ для вирішення накопичених проблем. Ольга Буславець зазначила, що такий підхід співпадає з баченням Мінекоенрего", - йдеться у повідомленні.

Виконувачка обов'язків міністра енергетики зазначила, що наразі уряд проводить активні переговори з інвесторами в ВДЕ, мета яких - укладання добровільних меморандумів, що дозволить збалансувати систему підтримки за "зеленим" тарифом.

Нагадаємо, що Світовий банк виділить Україні $135 млн на модернізацію медицини та протидію коронавірусу

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10 05 2020 12:45
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