Світовий банк виділить Україні $135 млн на модернізацію медицини та протидію коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров’я України, зазначає "Громадське".
Кошти світового банку виділяють на декілька напрямків:
- 50 мільйонів доларів отримає бюджет України за результатами впровадження реформи системи охорони здоров'я;
- 35 мільйонів доларів направлять на посилення захисту населення від коронавірусу;
- 45 мільйонів доларів - на закупівлю медичного обладнання відділень невідкладної медичної допомоги, а також на посилення здатності лікарень надавати допомогу при інсультах.
"Кошти будуть надаватися як додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", який впроваджується Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку з 2015 року", - додають у Нацслужбі здоров'я.
Напередодні про намір взяти 135 мільйонів доларів у Світового банку повідомляли у Кабінеті міністрів України.
Зазначимо, що раніше у Світовому банку повідомляли, що український уряд проводить з ними переговори про отримання кредиту на 500 мільйонів доларів. Кошти цього кредиту планували витратити на підтримку економіки.
"Наші колеги з МБРР знаходяться у переговорах щодо 500 млн кредиту для підтримки бюджету України та щодо декілька мільйонної програми, кошти якої підуть безпосередньо на боротьбу з коронавірусом", - повідомила голова українського представництва Міжнародної фінансової корпорації Олена Волошина.
Нагадаємо, що Світовий банк надасть Україні $50 млн на виплату пенсій та соціальних допомог
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