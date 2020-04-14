Світовий банк виділить Україні $135 млн на модернізацію медицини та протидію коронавірусу

"Наші колеги з МБРР знаходяться у переговорах щодо 500 млн кредиту для підтримки бюджету України та щодо декілька мільйонної програми, кошти якої підуть безпосередньо на боротьбу з коронавірусом"

Україна домовилася зі Світовим банком про отримання 135 мільйонів доларів на удосконалення системи охорони здоров’я та протидію епідемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров’я України, зазначає "Громадське".

Кошти світового банку виділяють на декілька напрямків:

50 мільйонів доларів отримає бюджет України за результатами впровадження реформи системи охорони здоров'я;

35 мільйонів доларів направлять на посилення захисту населення від коронавірусу;

45 мільйонів доларів - на закупівлю медичного обладнання відділень невідкладної медичної допомоги, а також на посилення здатності лікарень надавати допомогу при інсультах.

"Кошти будуть надаватися як додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", який впроваджується Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку з 2015 року", - додають у Нацслужбі здоров'я.

Напередодні про намір взяти 135 мільйонів доларів у Світового банку повідомляли у Кабінеті міністрів України.

Зазначимо, що раніше у Світовому банку повідомляли, що український уряд проводить з ними переговори про отримання кредиту на 500 мільйонів доларів. Кошти цього кредиту планували витратити на підтримку економіки.

"Наші колеги з МБРР знаходяться у переговорах щодо 500 млн кредиту для підтримки бюджету України та щодо декілька мільйонної програми, кошти якої підуть безпосередньо на боротьбу з коронавірусом", - повідомила голова українського представництва Міжнародної фінансової корпорації Олена Волошина.

Нагадаємо, що Світовий банк надасть Україні $50 млн на виплату пенсій та соціальних допомог