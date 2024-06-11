Україна вперше взяла участь в комітеті ЮНЕСКО

Сьогодні Україну вперше обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини і вона вступає на посаду на чотирирічний термін.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Делегацію з України обрали під час 10-ї сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

"Ми прагнутимемо підвищувати повагу до живої спадщини, приділяти максимум уваги до охорони нематеріальної культурної спадщини України, яка є складовою національної безпеки, побудови сталого миру та культурної злагоди, а отже – базовим пріоритетом України", – заявила заступниця Міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар під час засідання комітету.

Країни займаються підготовкою рекомендацій для охорони культурної спадщини і кожна з складає переліки об’єктів нематеріальної спадщини, які необхідно оновлювати.

Також держави сприяють науковим, технічним і мистецтвознавчим дослідженням і використанню Фонду всесвітньої спадщини. Члени-країни повинні не завдавати шкоди спадщині на території інших учасниць.

Свою кандидатуру до комітету Україна подала в кінці минулого року.

Нагадаємо, що оцінка вартості реконструкції та відновлення України зросла майже до $500 млрд.