Рада підтримала законопроєкт Зеленського про підвищення "мінімалки"
Напередодні за основу закон підтримали 325 нардепів, повідомляє "Економічна правда".
За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, президентський законопроєкт є збалансованим, завдяки його прийняттю Пенсійний фонд отримає близько 1,7 млрд грн від ЄСВ.
У Раді також були зареєстровані альтернативні законопроєкти 3963-1 Наталії Королевської (передбачає підвищення "мінімалки" до 7500 грн з 1 вересня 2020 року) та 3963-2 Юлії Тимошенко ( передбачає "мінімалку" з 1 вересня 2020 року у 5 000 грн, з 1 січня 2021 р - 6000 грн., з 1 липня - 6500 грн, також передбачається, що протягом дії карантинних обмежень ФОПи сплачують податки виходячи з розміру МЗП, встановленого станом на 1 січня 2020 року).
Нагадаємо, що Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки
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