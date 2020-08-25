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Рада підтримала законопроєкт Зеленського про підвищення "мінімалки"

Документ на позачерговому засіданні підтримали 295 нардепів
Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.
Рада підтримала законопроєкт Зеленського про підвищення "мінімалки" Фото: president.gov.ua

Напередодні  за основу закон підтримали 325 нардепів, повідомляє "Економічна правда".

За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, президентський законопроєкт є збалансованим, завдяки його прийняттю Пенсійний фонд отримає близько 1,7 млрд грн від ЄСВ. 

У Раді також були зареєстровані альтернативні законопроєкти 3963-1 Наталії Королевської (передбачає підвищення "мінімалки" до 7500 грн з 1 вересня 2020 року) та 3963-2 Юлії Тимошенко ( передбачає "мінімалку" з 1 вересня 2020 року у 5 000 грн, з 1 січня 2021 р -  6000 грн., з 1 липня - 6500 грн, також передбачається, що протягом дії карантинних обмежень ФОПи сплачують податки виходячи з розміру МЗП, встановленого станом на 1 січня 2020 року).

Нагадаємо, що Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки

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25 08 2020 12:16
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