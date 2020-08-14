Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки: збирає Раду

"Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трішки підтримати людей"

"Впевнений, що депутати проголосують за законопроєкт, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми - збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина - ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", - розповів Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Джерело: пресслужба президента, зазначає "Економічна правда"

Пряма мова Зеленського: "Впевнений, що депутати проголосують за законопроєкт, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми - збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина - ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень".

Це певні кроки у напрямку дійсно цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин продовжується, але після серйозної паузи, коли понад два місяці не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трішки підтримати людей".

Деталі: За словами Зеленського, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Він звернувся до Разумкова з проханням провести позачергове засідання після Дня Незалежності та закликав народних депутатів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімалки.

Передісторія: 6 серпня президента було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень - з 1 вересня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня може відбутися позачергова сесія Ради, швидше за все, з ініціативи президента.

Нагадаємо, що в Україні планують за рік тричі підвищити максимальну пенсію