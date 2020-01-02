В Україні планують за рік тричі підвищити максимальну пенсію

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, повідомляє "Громадське".

Розмір максимальної пенсії підвищуватимуть в три етапи:

Фото: Громадське

Зазначимо, в Україні розмір пенсії для осіб, які втратили працездатність, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів. Таку норму Верховна Рада ухвалила у 2011 році. Водночас вона не стосується тих, кому пенсію призначили до цього.

Найбільші пенсії в Україні наразі отримують ті, хто мав особливі права. Це колишні судді, народні депутати, прокурори тощо.

За системою яка нині діє в Україні, аби мати змогу отримувати максимальну пенсію українцю потрібно офіційно заробляти близько 60 тисяч гривень на місяць і мати 35 років стажу.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій і субсидій