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В Україні планують за рік тричі підвищити максимальну пенсію

Найбільші пенсії в Україні наразі отримують ті, хто мав особливі права
До кінця 2020 року максимальний розмір пенсії в Україні становитиме 17 690 грн.
В Україні планують за рік тричі підвищити максимальну пенсію Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, повідомляє "Громадське".

Розмір максимальної пенсії підвищуватимуть в три етапи:

  • з 01.01.2020 вона становить 16380 грн;

  • з 01.07.2020 становитиме 17120 грн;

  • з 01.12.2020 - 17690 грн.

Фото: Громадське

Зазначимо, в Україні розмір пенсії для осіб, які втратили працездатність, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів. Таку норму Верховна Рада ухвалила у 2011 році. Водночас вона не стосується тих, кому пенсію призначили до цього.

Найбільші пенсії в Україні наразі отримують ті, хто мав особливі права. Це колишні судді, народні депутати, прокурори тощо.

За системою яка нині діє в Україні, аби мати змогу отримувати максимальну пенсію українцю потрібно офіційно заробляти близько 60 тисяч гривень на місяць і мати 35 років стажу. 

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій і субсидій

 

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01 02 2020 14:17
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