В Україні планують за рік тричі підвищити максимальну пенсію
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, повідомляє "Громадське".
Розмір максимальної пенсії підвищуватимуть в три етапи:
-
з 01.01.2020 вона становить 16380 грн;
-
з 01.07.2020 становитиме 17120 грн;
-
з 01.12.2020 - 17690 грн.
Фото: Громадське
Зазначимо, в Україні розмір пенсії для осіб, які втратили працездатність, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів. Таку норму Верховна Рада ухвалила у 2011 році. Водночас вона не стосується тих, кому пенсію призначили до цього.
Найбільші пенсії в Україні наразі отримують ті, хто мав особливі права. Це колишні судді, народні депутати, прокурори тощо.
За системою яка нині діє в Україні, аби мати змогу отримувати максимальну пенсію українцю потрібно офіційно заробляти близько 60 тисяч гривень на місяць і мати 35 років стажу.
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій і субсидій
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків