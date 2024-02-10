Аналіз штучного інтелекту: Визначення мінімального прожиткового рівня та мінімальної зарплати в Україні

ШІ порадив підвищувати зарплати, створювати робочі місця та доступне житло.

Моделі штучного інтелекту порахували необхідний рівень середньої та мінімальної зарплат, а також прожиткового мінімуму в Україні. Очікувано, що існуючі показники не відповідають потребам українців.

Видання "Телеграф" опублікувало дані, що обробив ШІ.

Вихідні умови

В дослідженні було закладено умови, що оренда житла не в столиці становитиме від 4000-8000 грн, комуналка 1500-4000, ще від 3000 на харчування одній людині. Мінімум 500 грн на транспорт, ще від 1000 на одяг і 500 грн, якщо вам "пощастило" у цьому місяці відбутися якимось нежитем.

Прожитковий мінімум: Цієї суми недостатньо для існування. Її ледь вистачає на покриття базових потреб: харчування та частково комунальних послуг.

Мінімальна зарплата: Цієї суми недостатньо для мінімально-комфортного життя. Її може бути достатньо для покриття базових потреб та частково витрат на транспорт, зв'язок та одяг.

Середня зарплата: Цього може бути достатньо для комфортного життя, за умови економії та відсутності значних додаткових витрат. Водночас ШІ від Google наводить власны цифри. Вони в 1,5-2 рази більші:

Прожитковий мінімум: 5000 грн (для існування)

Мінімальна зарплата: 12000 грн (для мінімально-комфортного життя)

Середня зарплата: 30000 грн (для комфортного життя)

Аналіз від Claude.ai: "Катастрофічно"

Прожитковий мінімум: 2920 грн є абсолютно недостатнім рівнем для гідного існування. Враховуючи мінімальні витрати на оренду житла, харчування та комунальні послуги, реальний прожитковий мінімум має становити щонайменше 8000-10000 грн.

Мінімальна зарплата: в 7100 грн теж є недостатньою. Вона ледь покриває базові потреби, не залишаючи коштів на якісне харчування, транспорт, одяг, відпочинок тощо. Реальна мінімальна зарплата має становити 12000-15000 грн.

Середня зарплата: в межах 18000-19500 грн дозволяє існувати на рівні "вище бідності", але все одно не забезпечує по-справжньому комфортних умов. Для комфортного існування середня зарплата має становити 25000-30000 грн.

Аналіз від ChatGPT 4.0: "Можна стверджувати, що це мало"

Прожитковий мінімум, який відображає мінімальні необхідні витрати, може бути встановлений на рівні близько 15000 грн.

Мінімальна зарплата для мінімально-комфортного життя, враховуючи невеликий запас на непередбачені витрати, може бути встановлена на рівні приблизно 17645 грн.

Середня зарплата для комфортного життя, яка дозволить покривати всі основні потреби з достатнім рівнем комфорту та залишати кошти на заощадження та розваги, могла б бути близько 29408 грн.

Аналіз від ChatGPT 3.5

Для мінімального існування прожитковий мінімум в Україні має бути відповідно до пропонованих 2920 грн, але для мінімально-комфортного життя потрібно значно більше, приблизно 9500-11000 грн.

З урахуванням витрат на житло, харчування, комунальні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, ліки, одяг та відпочинок, середня зарплата для комфортного життя повинна бути близько 25000-30000 грн.

В цілому, всі "нейронки" підсумовують, що цифри є орієнтовними, адже потреби людей можуть відрізнятися. Важливо також врахувати рівень інфляції та економічну ситуацію в країні. Резюмують, що для покращення життя людей, окрім підвищення зарплат, необхідно також створити більше робочих місць, доступне житло, покращити систему охорони здоров'я та освіти.