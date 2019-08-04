Рада планує розглянути законопроект про податок на виведений капітал 11 квітня, - Южаніна

Верховна Рада України планує розглянути законопроект про запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств у першому читанні у четвер, 11 квітня.

"Уже в цей четвер, якщо ми приймемо рішення по мовному законопроекту і перейдемо до інших, маємо шанс розглянути проект закону про податок на виведений капітал у першому читанні", - повідомила голова комітету з податкової та митної політики парламенту Ніна Южаніна.

Вона також зазначила, що на погоджувальній раді парламенту вирішили звернутися до уряду якнайшвидше погодити деталі та недоліки податку на виведений капітал з Міжнародним валютним фондом, який наразі виступає категорично проти запровадження цього податку в Україні баз паралельного запровадження компенсації втрат, які може понести бюджет через скасування податку на прибуток.

"Багато хто з кандидатів у президенти декларував необхідність прийняття зазначеного законопроекту, тож давайте якомога швидше вирішимо це ключове питання для середнього бізнесу", - додала Южаніна.

Зазначимо, що запровадження податку на виведений капітал присутнє у передвиборчих програмах як Петра Порошенка, так і Володимира Зеленського.