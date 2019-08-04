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Рада планує розглянути законопроект про податок на виведений капітал 11 квітня, - Южаніна

МВФ категорично проти запровадження цього податку
Верховна Рада України планує розглянути законопроект про запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств у першому читанні у четвер, 11 квітня.
Рада планує розглянути законопроект про податок на виведений капітал 11 квітня, - Южаніна Фото: policy.info

"Уже в цей четвер, якщо ми приймемо рішення по мовному законопроекту і перейдемо до інших, маємо шанс розглянути проект закону про податок на виведений капітал у першому читанні", -  повідомила голова комітету з податкової та митної політики парламенту Ніна Южаніна.

Вона також зазначила, що на погоджувальній раді парламенту вирішили звернутися до уряду якнайшвидше погодити деталі та недоліки податку на виведений капітал з Міжнародним валютним фондом, який наразі виступає категорично проти запровадження цього податку в Україні баз паралельного запровадження компенсації втрат, які може понести бюджет через скасування податку на прибуток.

"Багато хто з кандидатів у президенти декларував необхідність прийняття зазначеного законопроекту, тож давайте якомога швидше вирішимо це ключове питання для середнього бізнесу", - додала Южаніна.

Зазначимо, що запровадження податку на виведений капітал присутнє у передвиборчих програмах як Петра Порошенка, так і Володимира Зеленського.

Податок на виведений капітал — це модель оподаткування підприємств, яка може замінити традиційний податок на прибуток. Особливістю нового податку є те, що ним пропонується сплачувати державі збір лише з тієї частини прибутку, яку підприємство виплачує своїм власникам. Ті ж кошти, які інвестуються у виробництво від оподаткування звільняються.

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08 04 2019 13:33
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